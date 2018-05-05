حقوق الإنسان تسجل 1114 حالة انتهاك في عموم العراق عدا كردستان

2018/05/05 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان,اليوم السبت,"عن تسجيل (1114) شكوى انتهاك في مجال حقوق الانسان بعموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان".

وقال عضو مجلس المفوضين علي البياتي في بيان صحفي حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه, إن المفوضية العليا لحقوق الانسان سجلت خلال الفترة من شهر كانون الثاني حتى نهاية نيسان للعام الجاري (1114) شكوى انتهاك في مجال حقوق الانسان بعموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان فيما استقبلت (255) طلب متنوع ومناشدة وذلك من خلال مكاتبها وفرق الرصد التابعة لها والمنتشرة في أغلب المحافظات اضافة إلى ما يوثق من خلال الجولات الميدانية لأعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان وبريد مجلس النواب ".

واشار إلى أن"مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات مستمرة في رصد وتوثيق شكاوى الانتهاكات في عموم المحافظات ولاسيما التي كانت ترزح تحت ظلم العصابات الارهابية في المناطق المحررة وماضين بمتابعتها واحالتها الى الجهات المختصة بالإضافة الى تدوينها ضمن التقارير السنوية."

البياتي اضاف ان "محافظة نينوى كانت هي صاحبة النسبة الاعلى في تسجيل الشكاوى بمجموع (451) انتهاك وتليها محافظة كركوك بمجموع (449) فيما كانت النسبة الاقل تسجيلا في محافظات السماوة وذي قار وواسط بمعدل شكوى واحدة وفيما يلي اعداد الانتهاكات والشكاوى المسجلة وحسب اهميتها وعددها نسبة الى المحافظات المؤشرة لدينا ؛( نينوى 451 / كركوك 449 / بغداد 138 / صلاح الدين 19 / ديالى 15 / البصرة 11/ بابل 9 / كربلاء المقدسة 5 / الانبار 4 / المثنى 1 / ذي قار 1 / واسط 1 )" .

وختم قائلاً ان "هذه الطلبات والشكاوى تم تقسيمها حسب الملفات والحقوق الخاصة بها وقد توزعت بين الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد تم احالة اغلبها الى الوزرات والجهات المختصة كوزارات الداخلية والدفاع والعمل ومجلس الوزراء والعدل والصحة والبيئة والخارجية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب والامن الوطني بالإضافة الى ممثلية إقليم كردستان، كما تمت احالة الشكاوى التي تحتاج تدخل قضائي إلى الادعاء العام لتقوم بدورها باحالتها الى محاكم حقوق الانسان".

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