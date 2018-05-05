2018/05/05 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – صرح موريانتيس لاعب ريال مدريد السابق حول الكلاسيكو الذي سيخوضه الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد في إطار الجولة السادسة والثلاثين من الليجا .

فقد توقع موريانتيس أن يفوز الريال بثنائية لهدف كما تناول الممر الشرفي مشيرًا لأهمية إحترامه من قبل برشلونة والريال لما يحمله من تقاليد على مدار تاريخ البطولة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موريانتيس : أتوقع فوز الريال بالكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موريانتيس : أتوقع فوز الريال بالكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).