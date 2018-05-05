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موريانتيس : أتوقع فوز الريال بالكلاسيكو
2018/05/05 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح موريانتيس لاعب ريال مدريد السابق حول الكلاسيكو الذي سيخوضه الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد في إطار الجولة السادسة والثلاثين من الليجا .

فقد توقع موريانتيس أن يفوز الريال بثنائية لهدف كما تناول الممر الشرفي مشيرًا لأهمية إحترامه من قبل برشلونة والريال لما يحمله من تقاليد على مدار تاريخ البطولة .

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