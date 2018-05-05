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إنهاء إقامة نحو 90 ألف مهاجر هندوسي في أمريكا
2018/05/05 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعةوكالة صدى الاعلام

انهت الإدارة الأمريكية، إقامة نحو 90 ألف مهاجر من الهندوراس يقيمون في البلاد منذ عقدين، ومنحهم مهلة 18 شهراً للمغادرة، في حال لم يتمكّنوا من الحصول على تأشيرات بطرق أخرى.وأفادت شبكة “سي إن إن”، بأن “الفئة المستهدفة، هم من المستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين، والذين سبق أن قدموا إلى الولايات المتحدة عقب إعصار “ميتش” الذي ضرب هندوراس عام 1998”.

وأضافت أن “إعلاناً أصدرته وزارة الأمن الأمريكية، أنهى وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من الهندوراس”.

وتابعت ان “السلطات الأمريكية ستمنح هؤلاء المهاجرين، مهلة 18 شهرا لمغادرة البلاد، أو العمل على إيجاد طرق أخرى للبقاء، في حال كان بإمكانهم الحصول على تأشيرات بسبل مختلفة”.

وبهذا القرار، يرتفع عدد الذين قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء إقاماتهم في الولايات المتحدة، منذ العام الماضي وحتى اليوم، إلى أكثر من 425 ألف مهاجر عاشوا بالبلاد لعقود.

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