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الحديثي: انباء عن وجود ضغوطات على منتسبي القوات الامنية والموظفين في كردستان للتصويت باتجاه معين
2018/05/05 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد– واع اكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان اي ضغوطات على منتسبي وموظفي الدولة في اقيلم كردستان لارغامهم على التصويت باتجاه معين في الانتخابات سيعرض المخالفين الى المساءلة القانوينة.

وذكر المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعد الحديثي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه ” تتوارد انباء عن وجود ضغوط يتعرض له […]

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