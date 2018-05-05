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شرطة البصرة تلقي القبض على متهمين بحوزتهما مخدرات في قضاء الزبير
2018/05/05 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/البصرة أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مخدرات.

وأشار رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، جبار الساعدي، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، الى أن “مفرزة أمنية من قضاء الزبير غربي البصرة ألقت القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مخدرات”.

وأضاف الساعدي إن […]

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