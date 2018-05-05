الداخلية تكشف عن 133 حالة فساد إداري ومالي في الوزارة خلال نيسان الماضي

2018/05/05 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن 133 حالة فساد إداري ومالي في الوزارة خلال شهر نيسان الماضي.

وقالت المفتشية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "لجان ومفارز مديرية تفتيش بغداد التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من تمكنت اكتشاف 133 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة العاملة ببغداد خلال شهر نيسان المنصرم من العام الجاري 2018".

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وأضافت ان "عمليات الكشف جاءت نتيجة للجهود التفتيشية والتدقيقية والرقابية التي تمارسها وتنفذها مكاتب مديرية تفتيش بغداد على دوائر ومفاصل الوزارة ببغداد".وتابعت ان "التقرير الشهري الصادر عن مديرية تفتيش يغداد في مفتشية الداخلية لشهر نيسان من العام الجاري 2018 ذكر أن ملاكاتها تمكنت خلال الشهر من اكتشاف 117 حالة فساد اداري و 16 حالة فساد مالي".وبيّنت أن "مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة كانت، 82 حالة اهمال، و 18 حالة استغلال وظيفي، و 12 حالة تزوير، وحالتي سوء استخدام للسلطة، وحالتي تعسف، إضافة الى حالة مخالفات ضبطية واحدة".واوضحت أن "مؤشرات الفساد المالي المكتشفة كانت، 7 حالات رشوة، و 4 حالات هدر بالمال العام، و حالتي إخفاء مواد، ومثلها اختلاس، وحالة سرقة واحدة".الى ذلك اشار التقرير الى أن "عمليات الكشف جاءت نتيجة لتنفيذ ملاكات مديرية تفتيش بغداد لـ 27 هيأة تدقيقية، و 179 زيارة وجولة تفتيشية خلال الشهر".

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