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#ناجح العبيدي - كارل ماركس: نبيّ رغم أنفِه
2018/05/05 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ناجح_العبيدي كارل ماركس: نبيّ رغم أنفِهعندما وصف فريدريك إنجلز كتاب "رأس المال" مجازا بأنه "إنجيل الطبقة العاملة"، لم يكن يتصور بأن ذلك سيصبح حقيقة في يوم ما.

هذا المؤَلّف الرئيسي للفيلسوف والمفكر الاقتصادي كارل ماركس تحوّل بالفعل بعد وفاته إلى ما يشبه كتاب مقدسا في عدة جوانب.

لا يتنافس رأس المال مع القرآن والإنجيل من حيث عدد الطبعات والنسخ والترجمات إلى عشرات اللغات فحسب.

هذا الكتاب كان أيضا في القرن......

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