العلاق:وفد قطري سيزور العراق لتنفيذ مشاريع “إعادة الاعمار”

2018/05/05 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 5 ماي 2018 - 11:14 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، السبت، عن تلقي الحكومة العراقية طلباً من دولة قطر، بزيارة وفد مختص إلى بغداد للتفاوض، تمهيداً لتنفيذ المشاريع المتعلق بإعادة إعمار العراق.وقال العلاق في تصريح صحفي له اليوم، ان “قطر أرسلت كتابا رسميا بقرب وصول وفد للتفاوض بشأن الالتزامات التي قدمتها في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق”، مبيناً: “تلقينا هذه الرسالة عبر وزارة الخارجية العراقية”. وأضاف: انه “لم نسجل ردود فعل من قبل السعودية أو الإمارات (بشأن تأجيل دعمها لما بعد الانتخابات)، بل هناك تواصل بين الهيئة الوطنية للاستثمار مع الإمارات بشكل مستمر للبدء بالمشاريع الكبرى، والسعودية لديها تواصل بشأن الفرص الاستثمارية في العراق”.وتابع الأمين العام لمجلس الوزراء، قائلاً: “بحكم تواصلنا مع الدول والشركات، نجد هناك حماسا كبيرا لبدء العمل في العراق، لكن هناك سياقات واتفاقات ومذكرات تفاهم وعقود، تحتاج إلى وقت”، نافيا “تنصل بعض الدول عن التزاماتها المقدمة في المؤتمر”.وأوضح ان “17 دولة أجابت العراق بكتب رسمية بشأن الالتزامات، وأن تركيا أرسلت وفدا لتفعيل التزاماتها البالغة نحو 5 مليارات دولار، فضلا عن توجيه الكويت دعوة رسمية للعراق لتفعيل الالتزامات”.وكشف عن “زيارة له اليوم السبت، لدولة الكويت بدعوة منها، لـ«متابعة لجنة الاعمار الخاصة بمؤتمر أعمار العراق الذي عقد في الكويت مؤخرا”، مبينا أن “الزيارة ستتضمن أيضا مناقشة وجود قرض لإنشاء 73 مدرسة بالمناطق المحررة”.وحسب العلاق، انه “لحد اللحظة تم التوقيع مع 15 شركة للاستثمار في المناطق المحررة”، مؤكداً على “عدم وجود أي مشاكل قد تعيق الشركات للاستثمار أو الإعمار في المناطق المحررة”.

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