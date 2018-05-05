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ائتلاف النصر: العبادي سيقود حملة وطنية لبناء مليون وحدة سكنية
2018/05/05 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..

أكد ائتلاف النصر، اليوم السبت، ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، سيقود حملة وطنية لبناء وتأهيل مليون وحدة سكنية.

وقال المتحدث باسم الائتلاف حسين العادلي في بيان ،ان “العبادي بولايته الثانية سيقود حملة وطنية لبناء وتأهيل مليون وحدة سكنية”، مبينا ان “برنامج ائتلاف النصر بزعامة العبادي طرح خطة المليون وحدة سكنية […]

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