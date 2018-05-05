انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية

2018/05/05 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مصدر مطلع : " ان القطعات الأمنية بدأت صباح اليوم بالانتشار في عموم المناطق واستلام مراكز الاقتراع ".وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الأسبوع الماضي عن الانتهاء من وضع الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات.انتهىد.م

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