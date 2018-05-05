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الفياض: الامداد الشعبي الذي حقق النصر موجود وسننهض به الى عراق التقدم والازدهار
2018/05/05 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، ان الامداد الشعبي الذي حقق النصر موجود وسننهض به الى عراق التقدم والازدهار.

وقال الفياض في كلمة له بمهرجان الوطن ...

وصية الشهداء الذي اقيم بمحافظة بابل ان "السلاح الذي انتصرنا به على داعش موجود وبعزيمة واصرار ووحدة الشعب سنقف بوجه كل المؤامرات التي تحاك لخراب البلد", لافتا الى ان" الاعداء لم يحسبوا لسلاح الامداد الشعبي غير المنظور التي انطلقت بفتوى المرجعية العليا للدفاع عن العراق والوقوف بوجه كل المؤامرات الخبيثة تجاه العراق".

واضاف الفياض انه "بوحدة و وعزيمة ابناء الشعب سنقف بوجه كل المؤامرات التي تحاك ضد العراق كي ننعم بالاستقرار والامن ".

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