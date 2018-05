2018/05/05 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت نتائج الدراسة أن الرجال الذين يتناولون الأسبرين مرة واحدة يومياً لديهم تقريباً ضعف خطر الإصابة بسرطان الجلد

أفادت دراسة أمريكية حديثة، أن الرجال الذين يتناولون الأسبرين مرة واحدة يومياً، معرضون لخطر الإصابة بالميلانوما أو سرطان الجلد.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب في جامعة “نورث وسترن” الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Journal of the American Academy of Dermatology) العلمية.

ولكشف العلاقة بين التناول اليومي للأسبرين، وخطر تعرض الرجال لسرطان الجلد، جمعت الدراسة بيانات سجلات طبية تضم ما يقرب من 200 ألف مريض بينهم تناول الأسبرين، وبينهم من لم يتناوله بانتظام.

وتراوحت أعمار المجموعتين بين 18-89 عاماً، ولم يكن لدى المشاركين تاريخ للإصابة بسرطان الجلد، واستمرت المتابعة فترة لا تقل عن 5 سنوات.

وكشفت النتائج أن الرجال الذين يتناولون الأسبرين مرة واحدة يومياً لديهم تقريباً ضعف خطر الإصابة بسرطان الجلد، مقارنة بالرجال الذين لا يتناولون الأسبرين يومياً.

وسرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً لتقدير المعهد الوطني للسرطان بأمريكا، فقد تم تشخيص نحو 74 ألف حالة إصابة جديدة من سرطان الجلد فى أمريكا خلال عام 2015./ انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تناول الأسبرين يومياً يعرض الرجال لخطر سرطان الجلد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تناول الأسبرين يومياً يعرض الرجال لخطر سرطان الجلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).