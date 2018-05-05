2018/05/05 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / علي عدنان يكشف حقيقة انفصاله عن وكيل أعماله

05/05/2018 10:42:00 AM | عدد القراءات : 30

واع / بغداد

كشف لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف نادي اودينيزي الايطالي، علي عدنان، حقيقة انفصاله عن وكيل أعماله نجم عبد الله.

وقال عدنان في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، "طلبت فسخ العقد مع وكيل أعمالي نجم عبد الله منذ فترة ليست بالقصيرة".

وأضاف عدنان، "وكلت محامياً ليتابع قضية فسخ العقد وبعد فترة ستتضح الكثير من الأمور".

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن محكمة "كاس" تقبل شكوى ضد اللاعب علي عدنان بسبب عدم دفع مستحقات وكيل أعماله.

ت:ح.ك

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