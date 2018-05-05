2018/05/05 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت حكومة البصرة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد قطع إمدادات النفط إلى الخليج، في حال عدم تعاونها مع المحافظة وتسليمها حصتها المالية النفطية وفق قانون البترودولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تنذر الحكومة الاتحادية بقطع إمدادات النفط ​) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تنذر الحكومة الاتحادية بقطع إمدادات النفط ​) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).