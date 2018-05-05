2018/05/05 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هددت حكومة البصرة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد قطع إمدادات النفط إلى الخليج، في حال عدم تعاونها مع المحافظة وتسليمها حصتها المالية النفطية وفق قانون البترودولار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تنذر الحكومة الاتحادية بقطع إمدادات النفط ) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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