القبض على سائق شاحنة هرّب كميات من الحنطة المستوردة شرقي بغداد

2018/05/05 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن القاء القبض على سائق شاحنة يقوم بتفريغ كمية من الحنطة المستوردة في احد الكراجات قرب السدة الترابية في منطقة كسرة وعطش شرقي بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، عن مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ابتهال هاشم صابط، تأكيده ان […]

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