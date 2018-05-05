2018/05/05 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 5 ماي 2018 - 11:22 ص

أربيل/شبكة أخبار العراق- رد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، السبت، على اتهامات بتهديد مواطنين عرب في ناحية الكوير ضمن قضاء مخمور بمحافظة نينوى، في حال عدم التصويت لمرشحيه خلال الانتخابات المقبلة.وقال مسؤول مركز نينوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عصمت رجب في حديث صحفي له اليوم، ان “هذه الاخبار عارية عن الصحة وهدفها التسقيط السياسي الذي تشنه احزاب ووسائل اعلام تابعة لها، تستهدف الحزب الديمقراطي، لعلمها بثقل وقوة الحزب”.واضاف رجب، ان “الديمقراطي الكردستاني يحظى بجماهرية وشعبية بين صفوف جميع مكونات ابناء نينوى من العرب والمسيح والايزيدية والشبك وغيرهم” مبينا ان “الحزب وقف مع الجميع في المحنة التي مرت بها محافظة نينوى اثناء سيطرة داعش عليها في الوقت الذي تخلى عنهم الجميع”.واشار الى ان “الحزب لايهدد او يجبر احد من اجل التصويت لمرشحيه، والخيار متروك لجميع المواطنين في اختيار القائمة او الحزب المعين الذي لديهم قناعة به” مؤكدا ان “هذه الانباء جزء من الحملة المنظمة التي تستهدف الديمقراطي”.وكانت وسائل إعلام كردية، أفادت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، هدد مواطنين عرب في منطقة الكوير التابعة لقضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل، بالعقاب مالم يصوتوا لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب بارزاني:لن نجبر أحدا على التصويت لمرشحينا) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب بارزاني:لن نجبر أحدا على التصويت لمرشحينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).