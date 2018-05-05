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عمليات ديالى: تعلن مشاركة 35 ألف عنصر أمني في الانتخابات
2018/05/05 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم السبت، مشاركة 35 الف عنصر أمني في الخطة الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 ايار الحالي.

وقال قائد العمليات الفريق الركن مزهر العزاوي في حديث صحفي، ان"الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات انطلقت اليوم باستنفار 35 الف عنصر امني من مختلف التشكيلات العسكرية".

واضاف، ان"الخطة تشمل تأمين 466 مركزا انتخابيا، بالاضافة الى تأمين طرق مرور الناخبين في عموم مناطق ديالى".

واشار الى ان"الاستنفار الأمني سيبقى مستمرا حتى إعلان نتائج الانتخابات".انتهى/س

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