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اعتقال سائق شاحنة يهرب كميات من الحنطة المستوردة شرقي بغداد
2018/05/05 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن القاء القبض على سائق شاحنة يقوم بتفريغ كمية من الحنطة المستوردة في احد الكراجات قرب السدة الترابية منطقة كسرة وعطش شرقي بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت “صدى الاعلام” ، ان “الشاحنة تم ضبطها يوم امس الجمعة ميدانيا من خلال تنسيق مدير عام التخطيط مع الجهات الامنيه وبالاتصال المباشر مع الوكيل الذي تابع كافه مجريات الامور حيث كانت تلك الشاحنة تقوم بتفريع حمولتها في سيارات حمل عدد اثنان في تلك المنطقة من قبل سائقها والواردة من ميناء ام قصر الى سايلو التاجي بعد ان غير الاخير وجهتها الى منطقة كسرة وعطش حيث تم القبض على السائق بالجرم المشهود واعادة الحمولة بالكامل”.

واضافت انه “تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قبل الجهات الامنية المتمثلة بتسليم السائق والشاحنة لمكافحة الاجرام واحالة الموضوع الى مفتش عام الوزارة لاجراء التحقيق الاداري المشترك”.

وشددت الوزارة بحسب البيان، على “التعاون مع الجهات الامنية والرقابية لمحاسبة كل من تسول نفسه التلاعب بالمال العام وتقديمه للعدالة لاخذ الجزاء العادل” .

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