السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


البرلمان يكشف عدد جلساته والقوانين المشرعة خلال اربعة سنوات
2018/05/05 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة كشف مجلس النواب، اليوم السبت، عدد جلساته والقوانين التي شرعها والاستجوابات خلال اربع سنوات.

  وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، إن “ملخص عمل مجلس النواب ضمن الدورة التشريعية الثالثة، تضمن انعقاد 276 جلسة اعتيادية اضافة الى عدد من الجلسات الاستثنائية والمفتوحة “، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يكشف عدد جلساته والقوانين المشرعة خلال اربعة سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يكشف عدد جلساته والقوانين المشرعة خلال اربعة سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).


كامل التفاصيل في: وكالة انباء الطلبة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عمليات بغداد تلقي القبض على متهمين بالإرهاب والقتل العمد وتحبط محاولة اختطاف
⋙ العبادي: العراق نهض وسيكون مصدر إشعاع للمنطقة والعالم
⋙ الدولار يواصل الارتفاع في بغداد واربيل
⋙ مفوضية الانتخابات تنفي وجود أية عراقيل تمنع مشاركة منظمات المراقبة المحلية في يوم الاقتراع
⋙ واع / احباط محاولة خطف والقبض على سبعة متهمين بجرائم مختلفة في بغداد
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. ملعب النجف الدولي قبل افتتاحه اليوم
⋙ فيديو| أبرز الأحزاب والتحالفات في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية بمشاركة نيجيرفان البارزاني
الأكثر شيوعا