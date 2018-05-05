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حقوق الإنسان: تسجيل 1114 انتهاكاً خلال الأربعة أشهر الماضية
2018/05/05 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز / بغداد أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، تسجيل 1114 حالة انتهاك خلال الاربعة أشهر الماضية من العام الجاري في عموم البلاد عدا إقليم كردستان، فيما استقبلت 255 طلباً عبر مكاتبها.

وقال عضو مجلس المفوضين علي البياتي في بيان، تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات سجلت 1114 […]

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