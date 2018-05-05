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الاعلام الامني: احباط محاولة لخطف أحد المواطنين والقبض على الخاطفين جنوب غرب بغداد
2018/05/05 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

اعلن مركز الاعلام الامني, اليوم السبت, عن احباط محاولة اختطاف احد المواطنين في منطة البياع جنوب غرب بغداد.

وذكر بيان للمركز تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, ان” القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تتمكن من احباط محاولة لخطف أحد المواطنين والقاء القبض على متهمين اثنين حاولا خطفه في منطقة البياع.

[…]

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