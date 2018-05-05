الفايز: طلب الجبوري بإصدار عفو خاص لسلطان هاشم دعاية انتخابية لا يمكن تحقيقه

2018/05/05 | 11:30

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المعلومة / بغداد ..

عد النائب عامر الفايز , السبت , الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بشان إصدار عفو خاص باطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم “دعاية انتخابية”, مؤكدا ان هذا الطلب لا يمكن تحقيقه لموانع قانونية.

وقال الفايز في تصريح لوكالة / المعلومة / , ان “طلب الجبوري المقدم للرئاسات الثلاث باصدار عفو خاص لوزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم , يحتاج الى تعديل لقانون العفو يسمح لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء والقضاء صلاحية اصدار عفو خاص”.

واضاف انه “من المستحيل الان دعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لهذا الغرض لكون المجلس معطل تماما”, مشيرا الى ان “دعوة الجبوري في الوقت الحالي مجرد دعاية انتخابية لكسب الاصوات من شريحة معينة”.

يشار الى ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجه رسالة إلى رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا إلى إصدار عفو خاص عن سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع في النظام السابق.انتهى / 25م

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