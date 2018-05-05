المدفعية لا تجد صعوبة في إسقاط مقاتلة

2018/05/05 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبهت مجلة أمريكية إلى خطورة المدفعية على الطائرات المقاتلة الحديثة.

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