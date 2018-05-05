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المدفعية لا تجد صعوبة في إسقاط مقاتلة
2018/05/05 | 11:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبهت مجلة أمريكية إلى خطورة المدفعية على الطائرات المقاتلة الحديثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدفعية لا تجد صعوبة في إسقاط مقاتلة "إف-35") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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