2018/05/05 | 11:32

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مصرف الرافدين "يفتتح" فرعا له شمال شرقي بغداد

بغداد / سكاي برس

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، افتتاح فرع له في منطقة الحسينية شمال شرقي العاصمة بغداد لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيانتلقته سكاي برس، ان ” مدير عام المصرف خولة طالب جبار افتتحت فرع جديد للمصرف في منطقة الحسينية شمال شرقي العاصمة والذي سيسهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية للقضاء وسيخفف على اعباء الموظفين والمتقاعدين في تسلم رواتبهم فضلا عن أن المصرف سينشط التعاملات المصرفية للمواطنين ويقدم أفضل الخدمات المالية لهم”.

وكشف البيان عن “وجود خطة للمصرف لافتتاح عدد من الفروع خلال الأيام المقبلة”

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