عمليات بغداد تحبط محاولة لخطف مواطن بمنطقة البياع

2018/05/05 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من احباط محاولة خطف أحد المواطنين والقبض على متهمين اثنين حاولا خطفه في منطقة البياع.وذكر مركز الاعلام الأمني في بيان تلقت // ووكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان ” قوة أمنية من قيادة عمليات بغداد تمكنت من احباط محاولة خطف احد المواطنين في منطقة […]

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