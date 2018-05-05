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عمليات بغداد تحبط محاولة لخطف مواطن بمنطقة البياع
2018/05/05 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من احباط محاولة خطف أحد المواطنين والقبض على متهمين اثنين حاولا خطفه في منطقة البياع.

  وذكر مركز الاعلام الأمني في بيان تلقت // ووكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان ” قوة أمنية من قيادة عمليات بغداد تمكنت من احباط محاولة خطف احد المواطنين في منطقة […]

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