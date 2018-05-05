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وزارة التجارة: ضبط شاحنة تحمل حنطة مستوردة مهربة في بغداد
2018/05/05 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/بغداد أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، القبض على سائق شاحنة يهرب كميات من الحنطة المستوردة في منطقة كسرة وعطش شرقي بغداد.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “الشاحنة تم ضبطها يوم أمس الجمعة ميدانياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية”، مبيناً إن الشاحنة “كانت تقوم بتفريغ حمولتها في سيارات حمل […]

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