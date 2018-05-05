السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


بالفيديو .. ملعب النجف الدولي قبل افتتاحه اليوم
2018/05/05 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالفيديو ..

ملعب النجف الدولي قبل افتتاحه اليوم

تأریخ التحریر: : 2018/5/5 11:43

• 1 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. ملعب النجف الدولي قبل افتتاحه اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. ملعب النجف الدولي قبل افتتاحه اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عمليات بغداد تلقي القبض على متهمين بالإرهاب والقتل العمد وتحبط محاولة اختطاف
⋙ العبادي: العراق نهض وسيكون مصدر إشعاع للمنطقة والعالم
⋙ الدولار يواصل الارتفاع في بغداد واربيل
⋙ مفوضية الانتخابات تنفي وجود أية عراقيل تمنع مشاركة منظمات المراقبة المحلية في يوم الاقتراع
⋙ واع / احباط محاولة خطف والقبض على سبعة متهمين بجرائم مختلفة في بغداد
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أبرز الأحزاب والتحالفات في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018
⋙ فيديو| الأشقر: إخراج إيران من سوريا سيغير كثيرا في الساحة السياسية في لبنان
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية بمشاركة نيجيرفان البارزاني
الأكثر شيوعا