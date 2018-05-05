2018/05/05 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يتوقع تفوق ائتلاف النصر على منافسيه في الانتخابات بأكثر من 10 مقاعد

بغداد/..



توقع النائب عن التحالف الوطني صادق اللبان، السبت، تفوق ائتلاف النصر على منافسيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعشرة مقاعد او اكثر، مشيرا الى ان الائتلاف حقق على مكاسب على الارض ستزيد من مقاعده.

وقال اللبان لـ "عين العراق نيوز"، ان "الساحة والشارع العراقي وحتى الكتل السياسية الاخرى والمراقبين للشأن العراقي يؤكدون ان ائتلاف النصر سيحظى بمقاعد اكثر من الاخرين قد يكون التفوق على الاخرين بعشرة مقاعد او اكثر وهذه الدلالة موجودة ليس من النصر وانما من المراقب والكتل الاخرى"، مبينا ان "هذا امر طبيعي لكون النصر حقق على الارض بعض المكاسب بالاضافة الى انه من دخل بائتلاف النصر له حظوة ومكانة وستعطيه مقاعد".

واضاف ان "الملاحظ خلال هذه الفترة ان ائتلاف النصر له وجود بالإضافة الى الائتلافات الاخرى ستكون نتائجهم ايضا جيدة ولكن ائتلاف النصر سيتفوق بعدد من المقاعد على الائتلافات الاخرى".

وتابع ان "ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح سيحرزون مقاعد لا بأس بها بالإضافة الى الكتل الاخرى التي لديها اصوات سيكون لها مقاعد ليست بعدد مقاعد الدورة السابقة لكثرة الاسماء المشاركة لكنها ستحصل على مقاعد تتقسم بين العشرة والعشرين مقعد".

ولفت الى انه "لن يحصل اي تأخير في تشكيل الحكومة المقبلة وهذه الهواجس والخوف تتوارد عند الكثير من المرشحين لكن تشكيل الحكومة سريع لان نتائج الانتخابات ستعلن سريعا والاتفاقات بين الكتل السياسية ستكون سريعة ايضا"، موضحا ان "من المهم انجاز هذه المهمة بأسرع وقت".

وصوت مجلس النواب في، 22 كانون الثاني/ 2018، على قانون انتخابات البرلمان واعتبر نافذا من تاريخ اقراره، فيما صادق على موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في 12 ايار المقبل.



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