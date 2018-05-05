الديمقراطي الكردستاني:تشكيل الحكومة القادمة بإشراف إيراني

2018/05/05 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 5 ماي 2018 - 11:44 ص

أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد حزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، ان ايران لديها دور مهم في تشكيل الحكومة العراقية ولابد للأكراد ان يستفيدوا من علاقتهم معها.وقال مسؤول اعلام الحزب، سعيد ممو زيني في حديث صحفي له اليوم: ان “إيران لديها تأثير محوري وفعال ونفوذ داخل بغداد، حيث تؤثر في معظم الأحزاب والتيارات العراقية، لاسيما الأحزاب الشيعية منها”.واضاف ان “على الكرد الاستفادة من العلاقات مع إيران، لتحقيق مطالب الشعب الكردي وحقوقه والحفاظ على مكتسباته”، مشيرا الى ان “إيران لديها دور محوري ومهم في تشكيل الحكومة العراقية على مدى السنوات الماضية، وهذا الامر مهم للكرد ولكن شرط ان نبقي علاقاتنا جيدة مع جميع الدول الغربية”.وأعلن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاربعاء الماضي، ان حكومة الاقليم شرعت بإنشاء منطقة تجارية حرة مع إيران في مسعى مبتادل لتطوير العلاقات الثنائية وخاصة في الجانب الاقتصادي.ودعا بارزاني خلال كلمة له في مؤتمر تنمية العلاقات التجارية مع إيران، “الحكومة الاتحادية للموافقة على تسجيل خمسة منافذ حدودية بين كردستان وايران بشكل رسمي”.وأضاف، أن “هناك (359) شركة و (135) مصنعا إيرانيا تعمل في اقليم كردستان”، مشيرا الى ان “حكومة الاقليم بذلت جهودا جدية في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران، ومنها فتح منطقة تجارية حرة في معبر برويزخان الحدودي بين الجانبين”.وبين ان “فتح تلك المنطقة الحرة لا يزال بحاجة الى خطوات أخرى من العراق والاقليم”، مشيراً الى ان “الحوارات التي جرت مؤخرا بين أربيل وبغداد اثمرت في إعادة فتح العديد من المعابر المغلقة في الإقليم، وحلت العديد من المشاكل بين الجانبين وهذا سيكون عاملا مساعدا لتوسيع التجارة والاقتصاد لإقليم كردستان والعراق مع إيران”.

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