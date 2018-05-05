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نائب لـ “النور”: نثمن موقف العبادي في تخصيص المبالغ المالية لصرف الرواتب المتأخرة للصحوات
2018/05/05 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادثمنت عضو كتلة عمل النائبة زيتون الدليمي موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي في توجيه وزارة المالية بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الصحوات ابناء العراق عن الفترة من 1 / 1 / 2018 ولغاية 30 / 4 / 2018.

وقالت النائبة في تصريح لـ “النور نيوز” انه ” وبعد الدعوات المستمرة والمناشدات بصرف رواتب الصحوات المتأخرة منذ بداية العام الجاري لعدم وجود التخصيصات المالية لالاف المنتسبين من ابناء العراق”.

وطالبت الدليمي رئيس الوزراء بـ “انهاء مشكلة الصحوات من خلال دمجهم في وزارتي الداخلية والدفاع كونهم اول من ضحوا بأنفسهم للدفاع عن ارض العراق منذ نشوء القاعدة عام 2009 ولا زالوا مستمرين بمسك العديد من المناطق في محافظات الوسط والشمال”.

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