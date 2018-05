2018/05/05 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادثمنت عضو كتلة عمل النائبة زيتون الدليمي موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي في توجيه وزارة المالية بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الصحوات ابناء العراق عن الفترة من 1 / 1 / 2018 ولغاية 30 / 4 / 2018.

وقالت النائبة في تصريح لـ “النور نيوز” انه ” وبعد الدعوات المستمرة والمناشدات بصرف رواتب الصحوات المتأخرة منذ بداية العام الجاري لعدم وجود التخصيصات المالية لالاف المنتسبين من ابناء العراق”.

وطالبت الدليمي رئيس الوزراء بـ “انهاء مشكلة الصحوات من خلال دمجهم في وزارتي الداخلية والدفاع كونهم اول من ضحوا بأنفسهم للدفاع عن ارض العراق منذ نشوء القاعدة عام 2009 ولا زالوا مستمرين بمسك العديد من المناطق في محافظات الوسط والشمال”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب لـ “النور”: نثمن موقف العبادي في تخصيص المبالغ المالية لصرف الرواتب المتأخرة للصحوات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب لـ “النور”: نثمن موقف العبادي في تخصيص المبالغ المالية لصرف الرواتب المتأخرة للصحوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).