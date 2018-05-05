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يونس محمود يشارك في افتتاح ملعب النجف الدولي اليوم
2018/05/05 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 يصل النجم الدولي العراقي يونس محمود اليوم الى محافظة النجف ليشارك باقي النجوم في مباراة افتتاح الملعب الدولي في المحافظة.

ونقل بيان لوزارة الشباب تلقته وكالة صدى, انه ” سعيد بالمشاركة في افتتاح هذا الصرح الرياضي الكبير وان له الشرف في ذلك “.واشاد بـ ” الجهود الكبيرة التي تبذل في انجاز الملاعب التي ستساهم في اعلاء مكانة الكرة العراقية بين مصاف دول العالم”.وتشهد محافظة النجف الاشرف اليوم كرنفالا رياضيا كبيرا في الثامنة من مساء اليوم يتمثل بافتتاح ملعب النجف الدولي سعة 30 الف متفرج ، وسيشهد الافتتاح إقامة حفل ومباراة تجمع نجوم العراق أمام نجوم النجف الأشرف.انتهى

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