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تحالف الفتح في ديالى يقيم مهرجانه الانتخابي
2018/05/05 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أكد تحالف الفتح في ديالى أن رئيس تحالف الفتح "109 " تسلسل "1" عن محافظة ديالى والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري سيزور ديالى اليوم لرعاية مهرجان تحالف الفتح الانتخابي.

وذكر عضو التحالف صادق الحسيني :" ان العامري سيقيم تجمعات لوجهاء عشائر والكوادر الأكاديمية والثقافية لطرح البرنامج الانتخابي ومناقشة أوضاع المحافظة ومتطلبات المرحلة القادمة ".وأضاف:" أن مهرجان تحالف الفتح سيقام في ملعب ديالى اليوم بحضور جماهيري غفير يضم مختلف الشرائح الاجتماعية "، مبينا أن   ديالى تحظى  باهتمام خاص من شيخ المجاهدين باعتبارها بوابة ومنطلق التحرير والانتصارات الكبيرة التي تحققت في معارك التحرير ".

   انتهى.ر.م   

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