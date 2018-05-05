تورط “سيارة ذاتية القيادة” في حادث تصادم بأميركا

2018/05/05 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / متابعة…

تحقق الشرطة الأميركية، في أحد ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا، في حادث تصادم تورطت فيه مركبة ذاتية القيادة مملوكة لشركة وايمو.

وقالت شرطة ضاحية تشاندلر، إن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة، عندما انحرفت سيارة سيدان من طراز هوندا لتجنب الاصطدام بسيارة أخرى.



دخلت سيارة هوندا في حارات مرور معاكسة واصطدمت بسيارة وايمو.

وأضافت الشرطة، أن السيارة كانت في وضع ذاتي القيادة، لكن كان هناك شخص في مقعد السائق أصيب بجروح طفيفة.

من جانبها، ذكرت الشركة في بيان أن مهمتها جعل الطرق أكثر أمانا وأصدرت تسجيلا مصورا للحظات ما قبل الاصطدام، وذلك بعد أن أصبحت سلامة تكنولوجيا القيادة الذاتية تحت الرقابة مؤخرا.

يذكر أن إحدى السيدات في ضاحية تيمبي بمدينة فينيكس، توفيت مارس الماضي، بعد أن صدمتها سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبر، إذ يعد هذا هو حادث الوفاة الأول الذي يشمل سيارة مستقلة القيادة تماما./ انتهى 25

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