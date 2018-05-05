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القوات الامنية تعثر على صواريخ وعبوات في مناطق متفرقة من الموصل
2018/05/05 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد – واع  اعلنت القوات الامنية التابعة لقيادة عمليات نينوى،اليوم السبت،العثور على 30 عبوة ناسفة و21 مسطرة تفجير خلال واجب تفتيش قرية شندوخة التابعة لناحية زمار في محافظة نينوى.

واكد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية(واع) نسخة منه ، ان “الاجهزة الامنية في قيادة عمليات نينوى […]

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