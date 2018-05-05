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كوتشيلني يغيب عن المنتخب الفرنسي في كأس العالم المقبلة
2018/05/05 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، أن لوران كوتشيلني مدافع أرسنال الإنجليزي سيغيب عن المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بسبب الإصابة.

وتعرض كوتشيلني لإصابة خطيرة في وقت مبكر من المباراة، التي خسرها أرسنال أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صفر / 1 يوم الخميس الماضي في إياب الدور […]

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