رئيس الإدارة الانتخابية: لا وجود لعوائق تمنع مشاركة المراقبين المحليين في الانتخابات

2018/05/05 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد أعلن رئيس الإدارة الانتخابية، رياض البدران، اليوم السبت، عن عدم وجود أية عوائق تمنع مشاركة شبكات المراقبة المحلية من مراقبة العملية الانتخابية.وشدد البدران في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، على “عدم وجود أية عوائق تمنع مشاركة شبكات المراقبة المحلية من مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع المصادف الـ 12 من آيار […]

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