2018/05/05 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 5 ماي 2018 - 1:04 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي ، السبت ، بمحاسبة أي حزب في كردستان بحال تورطه بارغام منتسبي القوات الأمنية والموظفين التصويت باتجاه معين.وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي سعد الحديثي في بيان، “تتوارد أنباء عن وجود ضغوط يتعرض لها منتسبو القوات الأمنية وموظفو الدولة في إقليم كردستان من قبل أطراف في الأحزاب الحاكمة وتخويفهم بإنزال عقوبات بحقهم، كالنقل والفصل، وذلك لإرغامهم على التصويت باتجاه معين”.وأكد الحديثي، أن “هذه الإجراءات ان صحت فإنها مخالفة خطيرة للقوانين وان القائمين عليها سيتعرضون الى المساءلة القانونية، فواجب اجهزة الدولة ضمان نزاهة الانتخابات واحترام حرية و سرية اقتراع الناخبين”، مضيفاً “ندعو المواطنين إلى عدم الاكتراث لمثل هذه التهديدات واننا سنقف معهم ونساندهم في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وحسب قناعة كل منهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يحث الناخب الكردي لعدم الاستجابة لابتزاز أحزاب كردستان) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يحث الناخب الكردي لعدم الاستجابة لابتزاز أحزاب كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).