السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


العبادي: الايادي الخارجية التي تحاول التلاعب بالانتخابات سنقطعها
2018/05/05 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العبادي: الايادي الخارجية التي تحاول التلاعب بالانتخابات سنقطعها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/05 | 13:05.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: الايادي الخارجية التي تحاول التلاعب بالانتخابات سنقطعها) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: الايادي الخارجية التي تحاول التلاعب بالانتخابات سنقطعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).

كامل التفاصيل في: قناة آسيا الإخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ إنقاذ آلاف السلاحف المشعة النادرة من يد تجار في مدغشقر
⋙ جرعة زائدة من الاثارة في فيلم “حب الرجال”
⋙ الاتحاد الآسيوي يختار أحمد ياسين نجماً لمنتخبنا الوطني
⋙ أكبر أحزاب المعارضة التركية يقدم اسم مرشحه الرئاسي للجنة الانتخابات
⋙ ضبط كدس للعتاد يضم صواريخ كاتيوشا في الأنبار
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد: رؤية اقتصادية جديدة تنطلق من مؤتمر إعادة إعمار بنغازي
⋙ بالفيديو .. الاء طالباني: أنا لست متعصبة، ويكفي إني وقفت ضد زيباري ونجم الدين رغم إنهما كرديان
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية بمشاركة نيجيرفان البارزاني
الأكثر شيوعا