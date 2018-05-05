2018/05/05 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد المستشار في وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان اللواء بختيار محمد صديق، اليوم السبت، انه سيتم توزيع الرواتب نهاية الشهر الحالي.

وقال محمد صديق لـ"الغد برس"، إن "الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام في كردستان حول عدم توزيع رواتب البيشمركة للشهر شباط والتي ستوزع في شهر ايار الحالي غير صحيحة".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وأضاف ان "وزارة المالية تقوم في بداية كل اسبوع من كل شهر باصدار جدول باسماء الوزرات التي تستلم الرواتب خلال ذلك الاسبوع"، مبينا ان "وزارة البيشمركة ليست ضمن الوزرات التي ستستلم الرواتب خلال هذا الاسبوع".

واكد ان "لا صحة للانباء التي قالت ان مصير رواتب البيشمركة لهذا الشهر مجهول"مشيرا الى ان "وزارة البيشمركة في ذيل القائمة لشهر شباط وسوف يستلمون رواتبهم نهاية الشهر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار في وزارة البيشمركة: سيتم توزيع الرواتب نهاية الشهر الحالي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار في وزارة البيشمركة: سيتم توزيع الرواتب نهاية الشهر الحالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).