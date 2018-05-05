اربيل تعقد اتفاقات اقتصادية 'استراتيجية' مع ايران

2018/05/05 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:اعلن اتحاد الغرف التجارية في اقليم كردستان، اليوم السبت، عن عقد اتفاقات اقتصادية "استراتيجية" مع ايران، خلال ملتقى الفرص الاقتصادية المتاحة بين الاقليم وايران.وقال رئيس الاتحاد دارا جليل خياط، في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "إرنا"، عقب انتهاء أعمال ملتقى الفرص الاقتصادية، الذي اقيم في محافظة اربيل ، "عقدنا مع ايران اتفاقات استراتيجية تعالج مشاكل رجال الاعمال".

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واضاف "لقد شهدنا ملتقى جيد ونافع جداً اُقيم ليومين في أربيل تم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم تضم 12 بنداً هاماً جاءت نتيجة دراسة دقيقة للعقبات المؤدية الى انخفاض نسبة التبادل التجاري والاقتصادي مع ايران وسبل إزالتها".وكشف عن "تشكيل لجنة مشتركة نتيجة توقيع المذكرة التي تم فيها التأكيد على تطوير جميع شؤون النقل والمواصلات وتأسيس أسواق حدودية وايجاد تبادل مالي وسياحي وتعاون اقتصادي مشترك لبدء موسم تزدهر فيه العلاقات الاقتصادية بين الإقليم وايران".يُذكر أنّ ملتقى الفرص الاقتصادية المتاحة بين ايران واقليم كردستان كان قد بدأ أعماله يوم الاربعاء الماضي ليومين في محافظة اربيل بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوي من ايران والاقليم.

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