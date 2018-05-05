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فيديو| مراسل الغد: رؤية اقتصادية جديدة تنطلق من مؤتمر إعادة إعمار بنغازي
2018/05/05 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يهدف مؤتمر بنغازي إلى وضع رؤية لإعادة الإعمار من خلال التقاء الخبرات العربية والعالمية..

المزيد من التفاصيل يتحدث عوض البرغثي، مراسل قناة الغد من بنغازي، والإعلامية درة مختار، عبر النشرة الإخبارية.

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