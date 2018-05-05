كوريا الشمالية تعدل توقيتها ليتناسب مع جارتها الجنوبية

2018/05/05 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدلت كوريا الشمالية توقيتها ليتناسب مع توقيت جارتها الجنوبية في أعقاب القمة التاريخية بين الكوريتين الأسبوع الماضي، بحسب وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه ستُضاف نصف ساعة إلى التوقيت في الساعات في عموم البلاد.واضافت أن تعديل التوقيت سيكون "أول خطوة عملية لتسريع عملية الوحدة بين الشمال والجنوب" في شبه الجزيرة الكورية. المصدر : bbc.com

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