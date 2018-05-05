برلمان إقليم كوردستان يعقد جلسة الاثنين وقانون اصلاح الرواتب على طاولته

2018/05/05 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن برلمان إقليم كوردستان في بيان اليوم السبت ان سيعقد جلسة بمنتصف الأسبوع الجاري.

ودعت الرئاسة البرلمان الأعضاء من الكتل كافة الى حضور الجلسة التي ستعقد بعد غد الاثنين في الساعة الـ11 صباحا.

ومن المرجح ان يناقش برلمان الإقليم قانون اصلاح الرواتب والتقاعد مرة أخرى.

يأتي هذا في وقت تعرض فيه القانون الى انتقادات شديدة من قبل مواطنين وناشطين من كوردستان على صفحات التواصل الاجتماعي لتخصيصه أربعة ملايين دينار كراتب تقاعدي للبرلمانيين.

وكان برلمان إقليم كوردستان قد اعلن في نهاية شهر ضباط الماضي مصادقة البرلمان على قانون إصلاح رواتب المتقاعدين.

وكان برلمان إقليم كوردستان قد اعلن في مطلع اذار الماضي ان جميع الكتل البرلمانية قد صوتت وبالاجماع على مشروع قانون اصلاح التقاعد والرواتب والمخصصات المرسل من حكومة الاقليم.

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