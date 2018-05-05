حقيقة منع الحشد الشعبي من الادلاء بصوته بالتصويت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية

2018/05/05 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، منتسبي الحشد الشعبي من المشاركة بالتصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية، والمقرر إجراؤه قبل موعد الانتخابات العامة (12 مايو)...

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