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حقيقة منع الحشد الشعبي من الادلاء بصوته بالتصويت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية
2018/05/05 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   منعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، منتسبي الحشد الشعبي من المشاركة بالتصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية، والمقرر إجراؤه قبل موعد الانتخابات العامة (12 مايو)...

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