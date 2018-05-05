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رونالدو إمبراطور دوري الأبطال
2018/05/05 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – بخلاف الأرقام المميزة التي وضعت رونالدو على القمة بين كل لاعبي مختلف الفرق التي شاركت في دوري أبطال آوروبا على مدار تاريخه فأنه يحمل أفضلية كبيرة عن أقرانه في الريال خلال البطولات الثلاث الأخيرة من دوري الأبطال التي حققها البلانكو خلال السنوات القليلة الماضية .

فقد تمكن رونالدو من تسجيل 41 هدفًا من الـ 90 هدفًا التي سجلها الريال خلال تلك النسخ من البطولة بينما يليه بنزيما بفارق كبير حيث لم يسجل سوى 13 هدفًا .

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