العثور على صواريخ كاتيوشا وعبوات ناسفة في الانبار

2018/05/05 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، اليوم السبت، العثور على عدد من صواريخ الكاتيوشا والعبوات الناسفة والمواد المتفجرة، في منطقتين بمحافظة الانبار.وقال رسول في بيان صحفي، تلقت //وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “قوة من قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار، عثرت على كدس يحتوي على 7 صواريخ […]

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