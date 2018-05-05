العثور على صواريخ ومنصات إطلاق ومواد متفجرة في الأنبار

2018/05/05 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز / بغداد أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم السبت، العثور على كدس يحوي صواريخ ومنصات إطلاق ومواد متفجرة في محافظة الأنبار.وذكر بيان للمركز، تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “قوة من قيادة عمليات الجزيرة عثرت على كدس يحوي 7 صواريخ كاتيوشا وقنبرة هاون 82 ملم و4 أخرى محلية الصنع و5 منصات إطلاق صواريخ […]

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