روسيا والصين وتركيا تواجه عقوبات عسكرية اميركية

2018/05/05 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..كشف أعضاء بمجلس النواب الأميركي, اليوم السبت, بعض تفاصيل مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 مليار دولار، ويشمل إجراءات ضد روسيا والصين ودول أخرى تحرم بموجبها تركيا من مبيعات الأسلحة مؤقتا.وذكرت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته, اسيا الاخبارية, أنه “فيما يتعلق بروسيا، يشمل مشروع القانون المقترح بنودا مثل […]

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