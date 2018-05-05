2018/05/05 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمرين كيجل لعلاقة جنسية أفضل

5 مايو, 2018 | 1:04 م - عدد القراءات: 8 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

يعد اتساع المهبل من المشكلات التي تواجه الكثير من السيدات وبعضهن يخجلن من الإدلاء بها.



يؤثر اتساع المهبل على المتعة في العلاقة الحميمة وذلك بسبب قلة الاحتكاك المصاحب لعملية الإيلاج.



أيضا الولادة الطبيعية تعد من أحد أسباب اتساع المهبل، لذا إذا كنت تعانين من تلك المشكلة فلا تقلقي إليك تمارين كيجل لزيادة المتعة الجنسية.

ما هي تمارين كيجل؟

تمارين كيجل تعتمد على قبض وبسط عضلات كيجل الموجودة في قاع الحوض لدى المرأة، فيعمل على تقويتها وصغر المهبل وبالتالي زيادة المتعة الجنسية، هذا إلى جانب القدرة على التحكم أكثر في حبس البول.

كيف يمكنني القيام بتمارين كيجل؟

١- حددي العضلة عن طريق قبض عضلات الحوض أثناء التبول، وعند تمكنك من حبس تدفق البول فالعضلة المشدودة حينها هي عضلة كيجل.

٢- بعد تحديد العضلة وبعد الإنتهاء من التبول، قومي بقبضها من ٥ إلى ١٠ ثوان ثم ابسطي العضلة.



قومي بالعد في كل مرة وحاولي شد العضلة قدر استطاعتك.

٣- قومي بعمل هذا التمرين جلسة واحدة يوميا مكونة من ١٠ مرات في البداية ثم أزيدي من عدد المرات لتصل إلى ثلاث أو أربع جلسات.



فكلما زاد التمرين كلما زاد تأثيره.

٤- يمكنك القيام بتمارين كيجل في أي وقت واقفة أو جالسة.

٥- بعد إتقانك للتمرين حاولي التنويع في أدائه كالعد وقبض العضلة بقوة وبسطها بسرعة.

ملاحظة: تجنبي عمل تمارين كيجل أثناء التبول فهذا قد ينتج عنه أضرار صحية أو حتى يأتي بنتيجة عكسية عن تلك المرغوب فيها.

متي تظهر نتائج تمارين كيجل؟

سوف تشعرين بآثار تمارين كيجل وزيادة المتعة الجنسية في غضون ١٢ أسبوع.

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