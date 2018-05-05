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طهران: منفذ خسروي مع العراق سيفتتح قبل مراسم الاربعينية
2018/05/05 | 13:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن المدير العام لدائرة الشؤون الحدودية في وزارة الداخلية الايرانية إبرام اتفاق مع الجانب العراقي...

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