2018/05/05 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المدير العام لدائرة الشؤون الحدودية في وزارة الداخلية الايرانية إبرام اتفاق مع الجانب العراقي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: منفذ خسروي مع العراق سيفتتح قبل مراسم الاربعينية) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: منفذ خسروي مع العراق سيفتتح قبل مراسم الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).